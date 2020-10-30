غياب نجم الأهلي عن مواجهة طلائع الجيش بسبب الإصابة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، غياب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها غدًا السبت في ختام منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظـ، إن الشحات شعر بإجهاد خفيف في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفني إراحته من مباراة الطلائع غدًا في ختام مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسي، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن ناحية أخري، انتظم الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم الجمعة. 

وتعافى معلول من الإجهاد في العضلة الخلفية، الذي حرمه من الوجود في مباراة الوداد المغربي الأخيرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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حسين الشحات الشحات الأهلي

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