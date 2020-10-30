شقيق هيثم أحمد زكي يحتفل بخطوبته

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:59 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
احتفل رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي بخطوبته من ٱحدى الفتيات أول أمس وذلك بحضور أفراد العائلة.

وكتب "بركات" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "لقد كنتي هنا من اجلي عبر السراء والضراء أبحرنت في مياه شديدة الصعوبة حتى وصلنا إلى البحتر الهائلة الحياة ليست كلهت أشعة الشمس وأقواس فرح يمكن أن تصبح البحار قاسية بسرعة كبيرة لكن كلانا أقوياء لأننا نحب بعضنا البعض لاشئ يمكن أن يكسرنا".

ومن المقرر أن يحتفل رامي عز الدين بركات بزفافه عقب الإنتهاء من مراسم إحياء ذكرى وفاة شقيقه هيثم أحمد زكي في يوم 6 نوفمبر المقبل بحضور أصدقاء هيثم المقربين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيثم احمد زكي الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 23 ساعة

نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بشري سارة في الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن سر عدم عودة حجازي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

بحضور نجوم الفن والسياسة.. خالد زكي يحتفل بزفاف نجله (صور)

عاجل شاهد.. أول صورة للأخ غير الشقيق للراحل هيثم أحمد زكي

عاجل.. رد فعل الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي لحظة علمه بنبأ وفاته

عاجل.. تعرف على مكان إقامة عزاء هيثم أحمد زكي اليوم

مي نور الشريف ترافق رامي شقيق هيثم أحمد زكي إلى مكان العزاء

النيابة تعلن الوريث الحقيقي لهيثم زكي.. تعرف على حجم هذه الثروة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:11 م

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه