شقيق هيثم أحمد زكي يحتفل بخطوبته

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احتفل رامي عز الدين بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي بخطوبته من ٱحدى الفتيات أول أمس وذلك بحضور أفراد العائلة.



وكتب "بركات" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "لقد كنتي هنا من اجلي عبر السراء والضراء أبحرنت في مياه شديدة الصعوبة حتى وصلنا إلى البحتر الهائلة الحياة ليست كلهت أشعة الشمس وأقواس فرح يمكن أن تصبح البحار قاسية بسرعة كبيرة لكن كلانا أقوياء لأننا نحب بعضنا البعض لاشئ يمكن أن يكسرنا".



ومن المقرر أن يحتفل رامي عز الدين بركات بزفافه عقب الإنتهاء من مراسم إحياء ذكرى وفاة شقيقه هيثم أحمد زكي في يوم 6 نوفمبر المقبل بحضور أصدقاء هيثم المقربين.