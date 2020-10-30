أرتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، 8011 إصابة و365 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإيرانية، في بيان لها، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في إيران ارتفع إلى 604,952 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 34,478 حالة وفاة، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأشارت إلى ارتفاع حالات الشفاء من المرض إلى 477003 أشخاص، لافتة إلى أنها أجرت 4 ملايين و892 ألفا و 704 فحوصات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء إيران منذ بدء الجائحة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 43,760 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 32,155 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.