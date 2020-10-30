بايرن ميونيخ يُعلن جاهزية ثلاثي الفريق لمواجهة كولون

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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بات ثلاثي بايرن ميونيخ  "توماس مولر وليون جوريتسكا وليروي ساني"، جاهزين لمواجهة كولون، وااتي ستجمع الفريقين مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وقال هانزي فليك الندير الفني لبايرن في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :"بالأمس، قضينا وقتا في التعافي مع العديد من اللاعبين.. أتوقع مشاركة الجميع في تدريبات اليوم".

وكان جوريتسكا استبدل في مباراة الفريق أمام لوكوموتيف موسكو الروسي ، والتي فاز فيها بايرن 2 / 1 يوم الثلاثاء الماضي، بدوري أبطال أوروبا حيث خرج بين شوطي المباراة لمعاناته من إصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) .

كما استبدل مولر في وقت مبكر من المباراة بسبب إصابة عضلية، ولكنه وجوريتسكا أصباحا جاهزين للمشاركة في مباراة الفريق أمام كولون صاحب المركز السادس عشر في جدول البوندسليجا والذي لم يحقق أي فوز في آخر 15 مباراة.

وقال فليك أيضا إن لاعبه الألماني الدولي ساني ، الشي شارك مؤخرات كبديل بعد تعافيه من الإصابة، "جاهز للمشاركة أساسيا مع الفريق مجددا".

ويحتل بايرن المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة خلف لايبزج.

ويعاني بايرن من غياب أكثر من لاعب للإصابات مثل ألفونسو ديفيز وتانجوي نيانزو اللذين يغيبان لفترة طويلة فيما يستمر غياب اللاعب كورينتين توليسو عن صفوف الفريق للإيقاف بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة الفريق أمام أرمينيا بيليفيلد قبل أسبوعين.

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