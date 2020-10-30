سويسرا تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
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أعلنت سلطات الصحة في سويسرا، اليوم الجمعة، تسجيل 52 حالة وفاة، و9207 إصابات بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ووفقا لما نقلت صحيفة "لوتون" السويسرية عن بيانات مكتب الصحة العامة الفدرالي، فقد ارتفع بذلك إجمالي الإصابات بـ"كوفيد-19" في سويسرا وليختنشتاين المجاورة منذ بدء تفشي الوباء إلى 154 ألفا و251 إصابة، نصفها تقريبا سُجلت خلال آخر 14 يوما فقط، فيما بلغت حالات الوفاة 2037 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 43,760 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 32,155 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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