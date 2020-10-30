السيطرة على حريق بطابقين فى منزل بشبرا الخيمة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع بطابقين الثالث والرابع بمنزل، بشارع إبراهيم الدسوقي بمنطقة بيجام بمدينة شبرا الخيمة، بسب تسرب غاز، وأتت النيران على محتويات الطابقين دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب حريق بطابقين الثالث والرابع، بمنزل بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة بسب تسرب غاز.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق الذى أتى على جميع محتويات الطابقين، وجرى السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

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