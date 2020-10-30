موسيماني يطيح بنجم الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأبلغ بيتسو موسيماني المدير الفني، لجنة التخطيط بترحيبه برحيل اللاعب السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، وضرورة تسويقه بالميركاتو الصيفي.





وفشل بادجي في استغلال الفرص التي حصل عليها منذ أول الموسم، ولم ينجح في تطوير الناحية الهجومية منذ التعاقد معه في يناير الماضي.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء غدٍ السبت على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.



