نجم الزمالك السابق: أتمني احتراف مصطفي محمد.. وباتشيكو يقوم بعمل جيد





أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، يقوم بعمل جيد خلال الفترة الحالية مع القلعة البيضاء.





وقال جعفر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "نجاح فريق الزمالك فى وجود اللاعب البديل فى كل مركز، عندما يتعرض أى لاعب للإصابة تجد البديل الجاهز على الفور ويقوم بعمل مميز مثلما حدث فى إصابة محمود علاء ومحمد عبدالشافي وحازم إمام".

وعن احتراف مصطفي محمد: "عقب بطولة أفريقيا أتمني تحقيق حلم إحترافه فى فترة الانتقالات الشتوية والنادي لن يقصر معه على الإطلاق وهو فى سن مناسب للغاية للإحتراف".





ويذكر أن الزمالك يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب دور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



