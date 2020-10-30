مدرسة تتوعد الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات: "هنفضحكم علي فيس بوك"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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بدأت بعض المدارس الحكومية في إصدار عقوبات ضد الطلاب الذين لم يقوموا بتسديد المصروفات الدراسية وفقا لقرارات وزراة التربية والتعليم.

وكتبت مدرسة عمرو بن العاص بالعاشر من رمضان في منشورا رسميا لها عبر صفحتها الرسمية: تنبيه هام جدا علي السادة اولياء الامور سرعة التقدم لسداد المصروفات المدرسية لأننا سوف نقوم بتنزيل اسماء الطلاب علي الصفحة الذين لم يسددوا المصروفات وشكرا لحضراتكم.

وعلقت أماني الشريف مسئولة جروب اولياء امور طلاب المدارس التجريبية علي هذا الامر قائلة: "أري أن هذا قرار ضعيف أن المدرسة تقوم بفضح الطلاب علي الفيس بوك ".

وأضافت ساخرة:" كان المفروض يعلقوا الطلاب علي باب المدرسة حتي تكتمل صفات انعدام الانسانية وعدم احترام مشاعر الغير. تخيلوا مدرسه محترمه تكتب كده هنفضحكوا على الفيس ولا تدفعوا المصروفات".

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.

ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على: أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام بما يلي:

1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 20192020 إلى موعد غايته 15112020 وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 20202021 إلى موعد غايته 30112020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

4- إلتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.

5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والإلتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.
مدرسة تتوعد الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات: "هنفضحكم علي فيس بوك"
مدرسة تتوعد الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات: "هنفضحكم علي فيس بوك"
مدرسة تتوعد الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات: "هنفضحكم علي فيس بوك"
مدرسة تتوعد الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات: "هنفضحكم علي فيس بوك"

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