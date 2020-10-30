الرسالة الأولى من حملة "نبي الرحمة".. العدل والرحمة من أعظم صفات الرسول

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:06 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أكدت نقابة الأشراف، أن بعثة النبي صلى الله علوآله وصحبه وسلم، كانت رسالة ربانية لإتمام مكارم الأخلاق.

وأوضحت نقابة الأشراف، خلال الرسالة الأولى لحملة " نبي الرحمة"، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضرب أروع الأمثلة في حُسن الخلق، وقال وهو أصدق من قال فى الأرض، "إنما بُعثت لِأُتمِّم صالح الأخلاق"، وشهد الله تعالى له بذلك فقال عز وجل في كتابه "وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ".

وأوضحت نقابة الأشراف، أن من حسٌن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتسم بالرحمة والعدل في كل أمور حياته لا يفرق فيهما شيئًا، ولا يتبدلان لأحد عن الأخر، فالنبي محمدًا كان نموذجًا ربانيًا يعلم الناس من خُلقه وحسن طباعهِ التى لا يستطيع أحدًا أن يجد في سنته ما يقول عكس ذلك أو يبدله.



وقال الله عز وجل، في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم، "لَقَد جاءَكُم رَسولٌ مِن أَنفُسِكُم عَزيزٌ عَلَيهِ ما عَنِتُّم حَريصٌ عَلَيكُم بِالمُؤمِنينَ رَءوفٌ رَحيمٌ"، وهى شهادة ربانية من فوق سبع سموات تسرد لنا عظيم الخُلق وتبين لنا صفاته الربانية.

وفي عدل النبي فكل رسالته تشهد له بذلك، حيث أقام شرع الله تعالى على القريب والبعيد وعندما سرقت المرأة المخزومية، وحاول أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال "والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لو أنَّ فاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها".

كما أن قصة الأعرابي الشهيرة الذي جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردائه جذبةً شديدة أثرت في عاتقه الشريف، وقال له "يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن التفت إليه ثم ضحك وأمر له بعطاء"، وهذه صورة من صور الرحمة التى كان يتصف بها نبي الرحمة.

وأطلقت نقابة السادةالأشراف، حملة "نبي الرحمة" صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، للدفاع عن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ضد الحملات المسيئة التي نشرت مؤخرا بإحدى المجلات الفرنسية.

وقال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن حملة "نبي الرحمة" ستكون إلكترونية للتوعية بأخلاق خير البرية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسيرته الطيبة الحسنة، وكيفية معاملته حتى لغير المسلمين، في ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.


وأكد نقيب السادة الأشراف، أن حملة "نبي الرحمة" صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تتضمن التذكير ببعض صفات الرسول وأخلاقه وتعاليمه الكريمة التى نقلها لنا صحابته الكرام فى السيرة النبوية أو من خلال الأحاديث الشريفة.

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