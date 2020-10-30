عمرو يوسف يعبر عن سعادته بنجاح الحلقة الأولى من مسلسله "نمرة اتنين"

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عبر الفنان عمرو يوسف عن سعادته بسبب رد فعل الجمهور على أولى حلقات مسلسله "نمرة اتنين" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "يوسف" قائلا: "سعيد جدت بردود الأفعال على الحلقة الأولى من مسلسل نمرة اتنين حلقة بعنوان الناحية التانية اللي لسة ماشفهاش يشوفها ويقولي رأيه".



مسلسل "نمرة اتنين" من المقرر أن يظهر به عدد كبير من النجوم منهم منى زكى، نيللى كريم، عمرو يوسف، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، إياد نصار، واللبنانى عادل كرم، ماجد الكدوانى، وصبا مبارك، أحمد مالك، أروى جودة، أحمد السعدنى، هدى المفتى.