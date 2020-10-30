عمرو يوسف يعبر عن سعادته بنجاح الحلقة الأولى من مسلسله "نمرة اتنين"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
عبر الفنان عمرو يوسف عن سعادته بسبب رد فعل الجمهور على أولى حلقات مسلسله "نمرة اتنين" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "يوسف" قائلا: "سعيد جدت بردود الأفعال على الحلقة الأولى من مسلسل نمرة اتنين حلقة بعنوان الناحية التانية اللي لسة ماشفهاش يشوفها ويقولي رأيه".

مسلسل "نمرة اتنين" من المقرر أن يظهر به عدد كبير من النجوم منهم منى زكى، نيللى كريم، عمرو يوسف، آسر ياسين، أمينة خليل، وشيرين رضا، إياد نصار، واللبنانى عادل كرم، ماجد الكدوانى، وصبا مبارك، أحمد مالك، أروى جودة، أحمد السعدنى، هدى المفتى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نمرة اتنين عمرو يوسف اروي جوده

أخبار تهمك

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 23 ساعة

باتشيكو يرفض رحيل نجم الزمالك

منذ 34 دقيقة

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

بشري سارة في الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

الكشف عن سر عدم عودة حجازي إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

منى زكي تروج لمسلسل "نمرة اتنين" بسيشن جديد

تعرف على تفاصيل شخصية ماجد الكدواني في مسلسل "نمرة اتنين"

منى زكي تعود للدراما التليفزيونية من خلال "نمرة 2"

نهى عابدين تصور "إلا أنا" مع كندة علوش و"نمرة اتنين" مع عمرو يوسف

نهى عابدين تعتذر عن المشاركة في حكاية "ضي القمر"

بسنت شوقي تنضم لقائمة أبطال "نمرة اتنين" مع عمرو يوسف وطارق العريان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:11 م

عاجل.. "كاف" يعلن موعد مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري الأبطال

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

01:56 م

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

موسيماني يطيح بنجم الأهلي

05:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه