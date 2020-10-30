الكشف عن سر عدم عودة حجازي إلى الأهلي

كشفت تقارير صحفية، أن أحمد حجازي لاعب الأهلي السابق والمنتقل حديثًا من صفوف فريق وست بروميتش ألبيون إلى اتحاد جدة السعودي، رفض العودة إلى القلعة الحمراء مرة أخري.





وأعلن اتحاد جدة عن تعاقده مع أحمد حجازي من فريق وست بروميتش ألبيون، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مقابل 20 مليون ريال سعودي.





وأكدت تقارير صحفية، أن الأهلي تواصل مع أحمد حجازي خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل انتقاله إلى القلعة الحمراء، قبل إعلان اتحاد جدة ضم اللاعب.





وتابعت التقارير، أن الخلاف المادي سبب عدم عودة أحمد حجازي إلى صفوف الفريق الأحمر مرة أخرى.



