انتخابات النواب واجتماعات سد النهضة.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر



إجراء انتخابات النواب فى محافظات المرحلة الأولى



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توجيه رئاسى ببدء تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"



واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الأحد الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وجه الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية"، والتي ستساهم بشكل مباشر في جهود الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية على المهارات الرقمية، مما يدعم الأداء الحكومي ويوفر أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية.



كما وجه الرئيس بتعزيز جهود استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة للتخطيط العمراني، وكذلك في الزراعة والصحة والتعليم، فضلا عن مواصلة رفع كفاءة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وكذا ميكنة منظومة التقاضي من خلال استراتيجية "عدالة مصر الرقمية".



واستعرض الدكتور عمرو طلعت مستجدات بناء منصة لنماذج المجتمعات العمرانية، والتي تهدف إلى حوكمة منظومة البناء في مصر في إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم والالتزام بالقانون، ويحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، كما عرض وزير الاتصالات مستجدات مشروعات بناء منظومة الذكاء الاصطناعي، والتي تأتي في إطار السعي نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيات في جميع القطاعات من خلال دمجها في المنظومة الرقمية للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية.



وشهد الاجتماع أيضا استعراض آخر مشروعات التصميم والتصنيع الإلكتروني على المستوى المحلي، والتي تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء قدرات الشركات العاملة في هذا القطاع وإتاحة الوصول للأسواق العالمية، بالإضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتأهيل الشباب للعمل في هذا المجال، وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التجارة الإلكترونية.



كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذي لتدعيم البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الجمهورية، خصوصا لاستيعاب الاستخدام الكثيف لشبكة الإنترنت خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وكذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى ممر رقمي عالمي للبيانات ومصدر جذب لأكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجي كممر آمن للكابلات البحرية، إلى جانب العمل على تعظيم دور الدولة إقليميًا وعالميًا في مجال الاتصالات الدولية.





الكشف عن مقبرة المشرف على الخزانة الملكية



تمكنت البعثة الأثرية المصرية، العاملة بمنطقة آثار الغريفة، بتونا الجبل، في محافظة المنيا، يوم الأحد الماضى، من الكشف عن مقبرة المشرف على الخزانة الملكية "بادي آست".



وعثرت البعثة على تماثيل حجرية ولقي أثرية في حالة جيدة من الحفظ، داخل المقبرة التي تم اكتشافها.



وتتكون المقبرة من بئر للدفن بعمق 10 أمتار، يؤدي إلى حجرة كبيرة، ووجد بالغرفة نيشات محفورة في الصخر، مغلقة بألواح حجرية منتظمة الشكل، عثر بداخلها على تمثالين من الحجر الجيري، أحدهما على هيئة العجل أبيس والآخر لسيدة، كما عثر على أواني كانوبية من أجمل الأواني التي تم العثور عليها، مصنوعة من الألبستر، على هيئة أبناء حورس الأربعة، نقش عليها ألقاب وأسماء المتوفى.



وتم العثور أيضا على 400 تمثال أوشابتي من الفيانس الأزرق والأخضر تحمل اسم المتوفى، كما تم العثور على 6 دفنات لأفراد عائلته، بها ما يقرب من 1000 تمثال أوشابتي من الفيانس، ومجموعات من الأواني الكانوبية مصنوعة من الألبستر والحجر الجيري، وبعض من التمائم والجعارين ومجموعة من الأواني الفخارية من العصر الصاوي ما بين الأسرة 26 حتى الأسرة 30، وتم العثور أيضا على 4 توابيت حجرية على هيئة آدمية ما زالت مغلقة بالملاط، وما زال العمل مستمرا للكشف عن المزيد من أسرار وكنوز منطقة الغريفة.





إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020.



ونص القرار على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من الواحدة صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020، وفق الجريدة الرسمية.





بأمر الرئيس.. تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة



وفى يوم الإثنين الماضى، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.



تناول الاجتماع نشاط وزارة التضامن الاجتماعي في مجالات منظومة حضانات الأطفال، ودعم التعليم المجتمعي، ودعم العمالة غير المنتظمة.



واستعرضت نيفين القباج موقف منظومة الحضانات على مستوى الجمهورية، بما فيها نسب إلحاق الأطفال وأعداد الحضانات المرخصة، والتي بلغ عددها حوالي 14 ألف حضانة، إلى جانب عرض التحديات في هذا الصدد، وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لحلها، بما فيها الحضانات غير المرخصة والمقدرة بحوالي 10 آلاف حضانة، فضلا عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا جهود تطوير الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء الحضانات التي تعتني بالأطفال من ذوي الإعاقة.



ووجه الرئيس بإصدار تراخيص مؤقتة لجميع الحضانات غير المرخصة لحين تسوية أوضاعها، وذلك في ضوء أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابي مستقبلا على مرحلة التعليم الأساسي.



كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود تعظيم الفرص التعليمية في إطار الدعم التعليمي المجتمعي للفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك توفير سماعات لذوي الإعاقات السمعية للطلاب بمختلف المراحل الدراسية، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة بشأن زيادة تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي للطلاب من أبناء أسر "تكافل وكرامة".



ووجه الرئيس بأن تشمل تلك البرامج الداعمة الطلاب الملتحقين حديثا بالجامعات من أسر "تكافل وكرامة"، مع زيادة موارد الوزارة المخصصة لتلك الأنشطة بمقدار مليار جنيه لضمان نجاح جهود تحقيق التكافؤ في الفرص التعليمية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.





العثور على فتاة بورسعيد



ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، يوم الإثنين الماضى، فى كشف غموض اختفاء فتاة بورسعيد، وتغيبها عن منزلها طيلة يومين.



البداية كانت ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، من والد فتاة، يفيد بتغيب كريمته عن المنزل منذ يوم السبت الماضى، 24 أكتبر الحالى.



وأفاد والد الفتاة، فى بلاغه، بأنها خرجت من المنزل إلى أحد مراكز الدروس الخصوصية، لكنها ومع مرور الوقت لم تعد إلى المنزل.



على الفور، شكلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، فريق بحث جنائى، لكشف ملابسات واقعة اختفاء الفتاة، دون عودتها إلى المنزل.



توصلت جهود فريق البحث إلى أن الفتاة هربت من منزلها، بعد الاتفاق مع شاب من منطقة حلوان بمحافظة القاهرة، تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الإنترنت، ونظرا لسوء معاملة والدتها لها، اتفقت معه على أن يقابلها بميدان رمسيس فى القاهرة، وهناك، رافقها الشاب إلى منزل والدته بإحدى مناطق حلوان، لتقيم معها.



بعد قيام الأجهزة الأمنية بتحديد مكان الفتاة، جرى التنسيق بين مديريتى أمن القاهرة وبورسعيد، وتم توجيه مأمورية استهدفت منزل والدة الشاب بحلوان، حيث تقيم الفتاة منذ تغيبها عن منزلها فى بورسعيد، وتمكن رجال الأمن من ضبطها.



وبمناقشتها، أفادت الفتاة بأنها تركت مسكن والدها بمحض إرادتها، نظرا لسوء معاملة والدتها لها، مؤكدة أنها لم تتعرض لأى مكروه.







موقف مصر والسودان من سد النهضة



وفى يوم الثلاثاء الماضى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.



فى بداية اللقاء، رحب الرئيس بأخيه الفريق عبد الفتاح البرهان بالقاهرة، مشيرا إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين، ومؤكدا الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في جميع الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.



وأشار الرئيس إلى متابعته الحثيثة لجميع التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليميا ودوليا، مؤكدا مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحبا بالجهود التي من شأنها مساعدة السودان فى مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.



من جانبه، أكد الفريق البرهان متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدا بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكدا حرص السودان مصر على مواصلة التنسيق مع مصر في مختلف الملفات محل الاهتمام المتبادل.



كما استعرض رئيس مجلس السيادة السوداني تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخرا في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة، معربا في هذا الخصوص عن تقدير بلاده للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة.



كما شهد اللقاء التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وتم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.







إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة



شاركت مصر فى اجتماع وزراء الخارجية، والموارد المائية والري، من مصر والسودان وإثيوبيا، الذى عقد، يوم الثلاثاء الماضى، برئاسة وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من أجل التباحث حول كيفيه إعادة إطلاق المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، بعد أن توقفت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.



وجاءت مشاركة مصر في هذا الاجتماع، تأكيدا لاستعدادها للانخراط في مفاوضات فعالة وجادة بين الدول الثلاث، من أجل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة، والتي وجهت الدول الثلاث بالتفاوض من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق مصالحها المشتركة ويؤمن حقوقها المائية.



وخلال الاجتماع، أكدت مصر على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى إتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمن مصالحها المائية.



وانتهى الاجتماع إلى قرار بأن يوجه الجانب السوداني الشقيق، بوصفه الدولة التي تتولي الرئاسة الدورية لاجتماعات الدول الثلاث، الدعوة لعقد اجتماعات تمتد لمدة أسبوع، بهدف استكمال تجميع وتنقيح مسودة اتفاق سد النهضة، والتي كانت الدول الثلاث قد بدأت في إعداده، خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وذلك من أجل التشاور حول السبيل الأمثل لإدارة المفاوضات خلال الفترة المقبلة.





مد فترة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء



وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذى عقده، يوم الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مد فترة التقدم بطلبات التصالح، ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر، حتى آخر نوفمبر المقبل، فى استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كى يتمكن الراغبون فى تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء المهم.



وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء، تم تقديمها، بما يعكس حرص المواطنين على تقنين أوضاعهم، والاستفادة من المزايا التى يرتبها التصالح.





السيسى يشارك فى احتفالية المولد النبوى



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الأربعاء الماضى، فى الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة المولد النبوى الشريف.



وقال الرئيس: إن احتفالنا اليوم بذكرى مولد سيد الخلق ونبي الرحمة يستدعي كل معاني الرحمة في ديننا، ويذكرنا بأن شريعة الإسلام السمحة قد قامت على البناء لا الهدم، وذلك تبيانا لقول الله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"، بكل ما تحمله كلمة العالمين من معاني العموم والشمول والسعة.



وأضاف السيسى: "حرية التعبير يجب أن تتوقف عندما يصل الأمر إلى جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم، وأن الإساءة للأنبياء يعتبر استهانة بقيم دينية رفيعة".



وعلى هامش الاحتفالية، كرم الرئيس عددا من علماء الدين.







تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور



أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأربعاء الماضى، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.



ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على: أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام بما يلي:



1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019 - 2020 إلى موعد غايته 15 نوفمبر 2020، وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.



2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، إلى موعد غايته 30 نوفمبر 2020، وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.



3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.



4- إلتزام جميع المدارس بعدم التعرض سواء "الفعلي – القولي" تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ جميع ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.



5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والإلتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ إجراءات المساءلة القانونية تجاههم.

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 24 أكتوبر، وحتى اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020:انطلقت فى التاسعة من صباح يوم السبت الماضى، عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب، واستؤنفت عملية التصويت، يوم الأحد، فى محافظات المرحلة الأولى، التى جرت فى دوائر 14 محافظة، هى: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 52 لسنة 2020، الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، الصادر فى 10 سبتمبر الماضى.وتوافد عدد كبير من الناخبين على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى من شأنها تجنيب الناخبين خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وحرص الدكتور مصطفى مدبولى، وجمع من الوزراء، على الإدلاء بأصواتهم، فى الانتخابات، كما حرص عدد من السياسيين والشخصيات العامة على الإدلاء بأصواتهم.وشهدت الانتخابات تنفيذ خطة التأمين الطبى التى وضعتها وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حفاظًا على صحة المواطنين، وتزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية لتأمين لجان الانتخابات، وفرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات، وتسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وجميع الطرق والمحاور تزامنا مع الانتخابات، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور.ومن المظاهر التى شهدتها انتخابات مجلس النواب، على مدار يومى الاقتراع، مشاركة جميع الأعمار بها، سواء الشباب، أو كبار السن، كما شهدت مشاركة واسعة من جانب السيدات، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين حرصوا على المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى.ومن بين 1879 مرشحا فى 71 دائرة انتخابية، يختار الناخبون 143 نائبا بالنظام الفردى، إذ يتم انتخاب 25 نائبا فى 12 دائرة بالجيزة، و10 نواب فى 4 دوائر بالفيوم، و8 نواب فى 4 دوائر ببنى سويف، و16 نائبا فى 6 دوائر بالمنيا، و12 نائبا فى 4 دوائر بأسيوط، ونائبين اثنين فى دائرتين بالوادى الجديد، و14 نائبا فى 8 دوائر بسوهاج، و9 نواب فى 4 دوائر بقنا، و3 نواب فى 3 دوائر بالأقصر، و5 نواب فى 4 دوائر بأسوان، و3 نواب فى 3 دوائر بالبحر الأحمر، و16 نائبا فى 6 دوائر بالإسكندرية، و18 نائبا فى 9 دوائر بالبحيرة، ونائبين اثنين فى دائرتين بمطروح.كما يتم انتخاب قائمة من بين قائمتين اثنتين، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر، للفوز بـ142 مقعدا برلمانيا فى دائرتين، الدائرة الثانية، هى دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وتضم 11 محافظة هى الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومخصص لها 100 مقعد، والدائرة الرابعة، وهى دائرة قطاع غرب الدلتا، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ومخصص لها 42 مقعدا.تعرض 3 أشخاص أثناء مارسة السباحة السطحية لهجوم من سمكة قرش فى محمية رأس محمد، بجنوب سيناء.وأعلنت وزارة البيئة أن الأشخاص الثلاثة الذين تعرضوا لهجوم سمكة القرش، كانوا يمارسون رياضة السباحة السطحية، بالقرب من منطقة غوص "الشارك ريف"، بمحمية رأس محمد، مما نتج عنه حدوث إصابات بهم، واستدعى ذلك علي الفور نقلهم من موقع الحادث إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تكليفا بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات جنوب سيناء، لدراسة ملابسات الحادث، وجمع المعلومات من جميع المصادر، وخصوصا من شهود الحادث، الذين تواجدوا بالمنطقة وقت وقوع الهجوم، مع تحليل تلك البيانات والمعلومات طبقا للبروتوكولات المستخدمة عالميا في تحقيقات حوادث هجوم أسماك القرش على البشر.وانتهت أعمال فحص ملابسات الحادث إلى أن 2 من المصابين سياح من دولة أوكرانيا "أم وابنها"، بالإضافة إلى المرشد المرافق للفوج السياحي على اللنش التابع لمركز غوص بشرم الشيخ، والذي كان يمارس بعضهم رياضة الغوص، فيما يمارس آخرون رياضة السباحة السطحية بمنطقة غوص "الشارك ريف" بمحمية رأس محمد.وعن تفاصيل الهجوم، قالت الوزارة إن الطفل المصاب الذي كان ضمن المجموعة التي كانت تمارس رياضة السباحة السطحية، والتي كانت تضم 6 أفراد بالإضافة إلى المرشد المصري، تعرض لهجوم من سمكة قرش، مما ترتب عليه إحداث إصابة، وهو ما أرغم المجموعة بالكامل على الصعود إلى المنطقة الضحلة من الشعاب المرجانية والاستغاثة باللنش المستخدم في تنفيذ الرحلة، ومع اقتراب اللنش من المجموعة، وإلقائه طوق النجاة لهم، وفى أثناء قيام المجموعة بالسباحة في اتجاه اللنش، كررت سمكة القرش هجومها مرة أخرى على 3 أشخاص، من بينهم الطفل الذي تمت مهاجمته في المرة الأولى، مما أدى إلى إصابتهم جميعا.وانتهى تفسير مجموعة العمل الخاصة بالحادث إلى أنه الهجوم تم من قبل سمكة قرش من نوع القرش المحيطي ذو الزعنفة البيضاء "Oceanic Whitetip Shark"، قدر حجمها بمترين تقريبا.وفور تأكد وزارة البيئة من ملابسات الحادث وأسبابه، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تعليماتها بإيقاف كامل الأنشطة البشرية بمحيط الهجوم، طبقا لما هو متبع عالميا في حالات هجوم أسماك القرش على البشر، وهو إجراء احترازي لضمان عدم تكرار حادث الهجوم على أشخاص آخرين خلال الأيام التالية للحادث.أعلن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استنكاره من الحملة الشرسة الممنهجة على الإسلام، رافضا أن تكون رموزه ومقدساته ضحية مضاربة رخيصة في سوق السياسات والصراعات الانتخابية في الغرب.جاء ذلك من خلال منشور لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، يوم السبت الماضى، باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، جاء فيها: "نشهد الآن حملةً ممنهجةً للزج بالإسلام في المعارك السياسية، وصناعةَ فوضى بدأت بهجمةٍ مغرضةٍ على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، لا نقبلُ بأن تكون رموزُنا ومقدساتُنا ضحيةَ مضاربةٍ رخيصةٍ في سوق السياسات والصراعات الانتخابية".وأضاف فضيلته: "أقول لمَن يبررون الإساءة لنبي الإسلام: إن الأزمة الحقيقية هي بسبب ازدواجيتكم الفكرية وأجنداتكم الضيقة، وأُذكِّركم أن المسؤوليةَ الأهمَّ للقادة هي صونُ السِّلم الأهلي، وحفظُ الأمن المجتمعي، واحترامُ الدين، وحمايةُ الشعوب من الوقوع في الفتنة، لا تأجيج الصراع باسم حرية التعبير".