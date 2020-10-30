بالبدلة البيضاء.. هبة مجدي في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

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شاركت الفنانة هبة مجدي صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك من ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة وعبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "مجدي" ببدلة بيضاء كما ظهرت في اليوم السادس من المهرجان ببدلة بيضاء وكتبت تعليقا على الصورة قائله: "الجونة الجميلة".



يذكر أن آخر أعمال الفنان هبة مجدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم ياسمين صبري وأحمد مجدي.