البورصة الأمريكية تعاود التراجع بمستهل التعاملات

عادت البورصة الأمريكية للتراجع في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا.





وكشفت نتائج أعمال آبل عن تراجع عوائد مبيعات الآيفون بنحو 16 بالمائة خلال الربع المنتهي في سبتمبر ورغم ذلك تجاوزت الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين.





كما ارتفعت إيرادات أمازون بنحو 37 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتتفوق على التقديرات، فيما حققت فيسبوك أرباحاً وإيرادات أفضل من التوقعات خلال نفس الفترة.





في حين دعمت عائدات الإعلانات زيادة أرباح وإيرادات شركة ألفابت خلال الربع الماضي.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.





وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة عند مستوى 26474 نقطة.





كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 3280 نقطة، وهبط "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.8 بالمائة إلى 10985 نقطة.





وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة 93.782