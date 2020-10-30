البورصة الأمريكية تعاود التراجع بمستهل التعاملات

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:03 م
بوابة الفجر
Advertisements
عادت البورصة الأمريكية للتراجع في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، بعد إعلان نتائج أعمال كبرى شركات التكنولوجيا.

وكشفت نتائج أعمال آبل عن تراجع عوائد مبيعات الآيفون بنحو 16 بالمائة خلال الربع المنتهي في سبتمبر ورغم ذلك تجاوزت الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين.

كما ارتفعت إيرادات أمازون بنحو 37 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري لتتفوق على التقديرات، فيما حققت فيسبوك أرباحاً وإيرادات أفضل من التوقعات خلال نفس الفترة.

في حين دعمت عائدات الإعلانات زيادة أرباح وإيرادات شركة ألفابت خلال الربع الماضي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة عند مستوى 26474  نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 3280 نقطة، وهبط "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.8 بالمائة إلى 10985 نقطة.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة 93.782

أخبار تهمك

الأهلى يسعى لاستعادة من أجل استعادة نجمي الفريق المعارين

منذ ساعة و نصف

نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

سيد عبدالحفيظ يمنح صفقة الأهلي الجديدة راحة سلبية من التدريبات

منذ حوالي 3 ساعات

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 21 ساعة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن سر عدم عودة حجازي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:56 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

الكشف عن سر عدم عودة حجازي إلى الأهلي

04:00 م

نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

04:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه