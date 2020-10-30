ضبط المتهم في واقعة التعدى على شاب أثناء محاولته إنقاذ فتاة بالغردقة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:34 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
تمكنت مديرية أمن البحر الاحمر بالتنسيق مع مديرية امن قنا اليوم، من ضبط البلطجي الذي اعتدي علي شاب الغردقة الذي كان يدافع عن فتاة تعرضت للتحرش من بعض البلطجية بمنطقة مبارك ١١ شمال مدينة الغردقة، أسفر عنه إصابة الشاب بعدد ١٧ غرزة بالوجه.

وكان قد أصدر اللواء محمود أبو عمره مدير امن البحر الاحمر، تعليماته، العميد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة بتشكيل فريق بحث لضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة، بقيادة المقدم مصطفي حلمي رئيس القسم،
وجاءت تحريات المباحث بهروب البلطجية الي محافظة قنا، وعلي الفور تم التنسيق بين مديريتين البحر الاحمر وقنا، وتم ضبط البلطجي، صاحب الواقعة وترحيل الي محافظة البحر الاحمر وتسليمة وتقديمة للمحكمة لمباشرة التحقيق.

وكان قد أصيب، شاب يدعي "حسام م ب - حاصل على دبلوم - يقيم بالغردقة"، ب ١٧ غرزة في الوجه بعد أن قام مجموعة من البلطجية بالتعدي عليه بالآلات الحادة في وجهة، بسبب شهامته، أثناء دفاعه عن فتاة حاولوا عدد من البلطجية التحرش بها في منطقة مبارك ١١ بمدينة الغردقة.

وأكد المجني عليه، انه شاهد عدد من البلطجية يقومون بمعاكسة احد الفتايات في ساعة متأخرة من الليل ١٠ مساء بالتصادف مع مروره عائدا من عمله، وعندما حاول إنقاذها قام أحد البلطجية بإخراج اله حادة وضربه في وجهه وتناوب باقي البلطجية ضرب الشاب الذي حاول إنقاذ الفتاة التي تصادف عودتها من الدرس، وأسفر ذلك عن إصابة الشاب بعدد ١٧ غرزة في منطقة الوجه. وفرو هاربين.
ومن جانبه، ناشد والد الشاب المعتدي عليه بسبب شهامته وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، بسرعة القبض على البلطجي الذي اعتدي على نجلة وتقديمه للعدالة، حتى لا تنتشر البلطجة في مدينة الغردقة، وتصبح الشهامة والأخلاق عملة نادرة يختالها البلطجية واولاد الشوارع.
وتم تحرير محضر برقم ١٥٥٢ جنح ثاني الغردقة، بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أخبار تهمك

الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلى يسعى لاستعادة من أجل استعادة نجمي الفريق المعارين

منذ ساعة و نصف

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

سيد عبدالحفيظ يمنح صفقة الأهلي الجديدة راحة سلبية من التدريبات

منذ حوالي 3 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 21 ساعة

نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

منذ ساعة

الكشف عن سر عدم عودة حجازي إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:56 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

الكشف عن سر عدم عودة حجازي إلى الأهلي

04:00 م

نجم بيراميدز يقترب من الزمالك

04:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه