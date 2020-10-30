ضبط المتهم في واقعة التعدى على شاب أثناء محاولته إنقاذ فتاة بالغردقة



وأكد المجني عليه، انه شاهد عدد من البلطجية يقومون بمعاكسة احد الفتايات في ساعة متأخرة من الليل ١٠ مساء بالتصادف مع مروره عائدا من عمله، وعندما حاول إنقاذها قام أحد البلطجية بإخراج اله حادة وضربه في وجهه وتناوب باقي البلطجية ضرب الشاب الذي حاول إنقاذ الفتاة التي تصادف عودتها من الدرس، وأسفر ذلك عن إصابة الشاب بعدد ١٧ غرزة في منطقة الوجه. وفرو هاربين.

ومن جانبه، ناشد والد الشاب المعتدي عليه بسبب شهامته وزير الداخلية ومدير أمن البحر الأحمر، بسرعة القبض على البلطجي الذي اعتدي على نجلة وتقديمه للعدالة، حتى لا تنتشر البلطجة في مدينة الغردقة، وتصبح الشهامة والأخلاق عملة نادرة يختالها البلطجية واولاد الشوارع.

وتم تحرير محضر برقم ١٥٥٢ جنح ثاني الغردقة، بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تمكنت مديرية أمن البحر الاحمر بالتنسيق مع مديرية امن قنا اليوم، من ضبط البلطجي الذي اعتدي علي شاب الغردقة الذي كان يدافع عن فتاة تعرضت للتحرش من بعض البلطجية بمنطقة مبارك ١١ شمال مدينة الغردقة، أسفر عنه إصابة الشاب بعدد ١٧ غرزة بالوجه.وكان قد أصدر اللواء محمود أبو عمره مدير امن البحر الاحمر، تعليماته، العميد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة بتشكيل فريق بحث لضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة، بقيادة المقدم مصطفي حلمي رئيس القسم،وجاءت تحريات المباحث بهروب البلطجية الي محافظة قنا، وعلي الفور تم التنسيق بين مديريتين البحر الاحمر وقنا، وتم ضبط البلطجي، صاحب الواقعة وترحيل الي محافظة البحر الاحمر وتسليمة وتقديمة للمحكمة لمباشرة التحقيق.وكان قد أصيب، شاب يدعي "حسام م ب - حاصل على دبلوم - يقيم بالغردقة"، ب ١٧ غرزة في الوجه بعد أن قام مجموعة من البلطجية بالتعدي عليه بالآلات الحادة في وجهة، بسبب شهامته، أثناء دفاعه عن فتاة حاولوا عدد من البلطجية التحرش بها في منطقة مبارك ١١ بمدينة الغردقة.