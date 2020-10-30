نجم بيراميدز يقترب من الزمالك





اقترب رجب بكار ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.





انتقال رجب بكار إلى الزمالك





واستقر رجب بكار لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، على الرحيل عن صفوف فريقه فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية.





ويمتلك بكار العديد من العروض المحلية، وكان أبرزها من الأهلى والزمالك، إلا إن اللاعب أصبح على مقربة من القلعة البيضاء، في الميركاتو الصيفي المقبل.





ويرغب مسؤولو نادي الزمالك، في ضم رجب بكار لتدعيم الجبهة اليمنى بعنصر دولى مميز، وإقتناعهم بمميزات اللاعب، الأمر الذى يجعل ظهير بيراميدز أقرب للزمالك عن الأهلي.



