إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم في مهدها

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:28 م
بوابة الفجر
ريهام على
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قال الاستاذ الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إنه تم تنفيذ حالات إزالة تعديات فى المهد اليوم الجمعه بجهود جهاز حماية الأراضي بالمديرية ومديري الادارات الزراعية بالتعاون بين مجالس المدن والأقسام الشرطية. 

وأضاف وكيل الوزارة أن الأبنية التي جرى إزالتها تم رفض طلبات التقنين لهم، ولمن تمت الموافقة ولم يقوموا بسداد مستحقات الدولة وايضا مباني فوريه في المهد وذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف المرور على مدار الساعة لتصدى للمخالفين بالبناء على الأراضي الزراعية. 

خلال ذلك قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة ومنع جميع التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بمراكز المحافظة. 

حيث قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله تعدى على الارضى الزراعية بناحية قحافة بمساحة ١٨ سهم وايضا جمعية الاعلام تم إزالة تعدي على مساحة ١٨ سهم بحضور المهندس ناصر ميلاد ذكى مدير المكافحة لمركز الفيوم والمهندس سيد احمد محمود رئيس قسم الحمايه بمركز الفيوم والمهندس جمال عبد الحليم مسؤل التعديات ورئيس القسم الهندسى بحى شرق بالغيوم والمهندس مدير جمعية قحافة ومهندس مدير جمعية الاعلام ومسؤول المجلس محلى قرية زاوية الكرادة. 

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بتنفيذ ازاله حاله تعدى علي الارض الزراعيه ناحيه جمعيه سنورس ثاني حوض السبعه علي مساحه 12سهم في وجود الإدارة الزراعية الجمعية ومجلس المدينه وقوات الشرطه بقياده مامور مركز سنورس.
إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم في مهدها
إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم في مهدها
إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم في مهدها
إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم في مهدها
إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم في مهدها
إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم في مهدها
إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم في مهدها
إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم في مهدها
إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم في مهدها
إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم في مهدها

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