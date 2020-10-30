رامي صبري يوجه رسالة لجمهوره عبر "إنستجرام"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 05:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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وجه المطرب رامي صبري، رسالة لجمهوره من خلال مشاركته صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "صبري" في الصورة من داخل سيارته وكتب تعليقا قائلا: "اذا لم تتعلم وتجدد من حياتك. فسيتم استبعادك من المنافسه".

يذكر أن آخر أعمال النجم رامى صبرى، أغنية "حياتي مش تمام" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع جلال الحمداوي وحققت نجاحا كبيرا عقب طرحه على موقع الفيديوهات السهير "يوتيوب".

رامي صبري يوجه رسالة لجمهوره عبر "إنستجرام"
رامي صبري يوجه رسالة لجمهوره عبر "إنستجرام"

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