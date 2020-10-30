صاحب مقهى بملوى يضع صورة ماكرون في أرض المدخل: لا يجوز ربط الإسلام بالإرهاب (صور)

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:11 م
بوابة الفجر
احمد علم
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وضع صاحب مقهى داخل مدينة ملوي التابعة إداريا لمحافظة المنيا صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون على الأرض بمدخل المقهى طالبا من الزبائن المرور عليها بالحزاء كرد فعل نتيجة الإساءة التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قام صاحب المقهى بوضع الحزاء الخاص به على الصورة.

وفي هذا السياق قال، عبد الله محمد محمود، صاحب المقهى «المعلم»، أن وضع صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون على مدخل المقهى أمرًا طبيعيًا ورد فعل لما أثاره بعد إطلاقه تصريحات تسمح بنشر الرسوم المسيئة للأديان وخاصة بعد الحادثة الأخيرة التي راح ضحيتها معلم فرنسي، بعد نشره صور مسيئة للنبي محمد، وأعتبر ماكرون أن الأمر يعد حرية تعبير، ونحن أيضا نعتبر وضع صورته على مداخل المقاهي حرية تعبير، وما حدث ما هو إلا حبًا في رسول الله.

واستكمل، عبد الله تصريحاته الخاصة، محذرًا "إلا محمد إلا نبي الأمة"، مضيفا أن ما ذكره الرئيس الفرنسي إهانة للنبي الكريم وإهانة لـ 1.5 مليار ونصف مليار مسلم حول العالم، مشيرا إلى أن الإسلام يحرم القتل ولا يجوز ربط الإسلام بالإرهاب.
صاحب مقهى بملوى يضع صورة ماكرون في أرض المدخل: لا يجوز ربط الإسلام بالإرهاب (صور)
صاحب مقهى بملوى يضع صورة ماكرون في أرض المدخل: لا يجوز ربط الإسلام بالإرهاب (صور)
صاحب مقهى بملوى يضع صورة ماكرون في أرض المدخل: لا يجوز ربط الإسلام بالإرهاب (صور)
صاحب مقهى بملوى يضع صورة ماكرون في أرض المدخل: لا يجوز ربط الإسلام بالإرهاب (صور)
صاحب مقهى بملوى يضع صورة ماكرون في أرض المدخل: لا يجوز ربط الإسلام بالإرهاب (صور)
صاحب مقهى بملوى يضع صورة ماكرون في أرض المدخل: لا يجوز ربط الإسلام بالإرهاب (صور)

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