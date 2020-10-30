إغلاق الطريق المؤدي لقري شرق النيل بالمنيا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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اعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن اغلاق الطريق المؤدي لقري شرق النيل في اتجاه قرية الشرفا، بدءًا من ميدان نفرتيتي وذلك لتنفيذ اعمال على طول الطريق خاصة بإنشاء مشروع "بورتو المنيا" التابع لجهاز مدينة المنيا الجديدة.

وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وعدم تعريض حياتهم لاي مخاطر قد تحدث اثناء تنفيذ الاعمال بسفح الجبل.


وعلى الراغبين في الذهاب والعودة الي قرية الشرفا والقري المجاورة لها، استقلال الطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة والنزول بطريق المرور القديم.


وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين اتباع التعليمات الصادرة حفاظا على سلامتهم، وذلك يومي الخميس والجمعة وسيتم فتح الطريق مرة اخري صباح السبت القادم.

وعلى جانب اخر اعلنت الوحده المحليه لمركز ملوي قبلى اتجاه بحرى تم تحويل الطريق بدايه من طريق السبعينى اتجاه الدائري مرورا بكوبري المزرعه وكوبرى26 يوليو وكوبرى الحلاجه الى اسفل الكوبري الدائري مع السماح عن بدء العمل بكوبرى ملوى العلوي ونظرا للبدء فى الاعمال تم عمل تحويلات بطريق مصر اسوان بالتنسيق مع مدير ادارة مرور المنيا للقادم من بحرى اتجاه قبلى والقادم من فقط للميكروباص والاتوبيس ملوى المنيا القادم من بحرى اتجاه قبلى بالدخول الى مسارة الطبيعى الى المواقف الخاصه بهم مع العلم ان مدة الاعمال بهذة المرحلة اربعة اشهر.

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