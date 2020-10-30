كومان يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ألافيس في الدوري الإسباني

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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أعلن المدير الفني لبرشلونة، رونالد كومان، قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس، غدًا السبت، على ملعب مينديزوروزا، في إطار منافسات الجولة الـ8 من الدوري الإسباني.

ويعتمد كومان في قائمة برشلونة على الأسماء التالية:

في حراسة المرمى: نيتو، اينياكي بينيا، أرناو تيناس.

في خط الدفاع: سيرجينو دست، بيكيه، لينجليت، جوردي ألبا،

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، كارليس ألينا، بيانيتش، بيدرو لوبيز، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، جونيور فيربو.

في خط الهجوم: جريزمان، برايثوايت، ميسي، ديمبلي، ترينكاو، أنسو فاتي، كونراد.

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