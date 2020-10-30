بالتزامن مع الزلزال.. هبوط حاد في الليرة التركية

تراجعت العملة التركية أمام نظيرتها الأمريكية إلى مستوى قياسي تاريخي جديد، وسط مخاوف المستثمرين من الوضع المالي لتركيا وبسبب توترات جيوسياسية.

وبحلول الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، جرى تداول العملة التركية عند مستوى 8.34 ليرة للدولار، حيث ارتفعت العملة الأمريكية بنحو 0.34%.، وبذلك تكون الليرة التركية قد سجلت أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي.

فيما كان قد ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة ولاية إزمير غربي تركيا، خلف خسائر مادية كبيرة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها، إن الزلزال مركزه بحر إيجة، وقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.

في غضون ذلك، أعلن رئيس بلدية إزمير تلقى بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال.

وأشار وزير الداخلية التركي إلى أن المعلومات الواردة إليه تفيد بإنهيار 6 مباني في منطقتي بيراكلي وبورنوفا، وقد تم بدء أعمال البحث والإنقاذ في أحد تلك المباني.