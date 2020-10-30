وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء العراقي

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن فعاليات الاجتماع التحضيري على مستوى الوزراء، للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، بحضور السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية بالعراق، والسيد أحمد نايف الدليمي، السفير العراقي بمصر، وعدد من المسئولين من البلدين.

يأتي ذلك قبيل انعقاد الاجتماع الختامي للجنة العليا المصرية العراقية غدًا السبت، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والتي تأتي تنفيذًا لمخرجات القمة الرئاسية الثلاثية بين رؤساء مصر والعراق والأردن، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع الختامي توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات التعاون المختلفة.

وتطرقت المباحثات الثنائية بين وزيرة التعاون الدولي، ونائب رئيس الوزراء العراقي، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق في مجالات التعاون المختلفة لاسيما الكهرباء والطاقة والنقل والتجارة والتعليم وغيرها من المجالات، كما تم الاتفاق على تبادل الوفود والزيارات للخبراء من البلدين خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات المرتقب توقيعها في الاجتماع الختامي للجنة.

وأكد الجانبان على ضرورة أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، سواء في إطار آلية التعاون الثنائي، أو من خلال التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، كما تطرقا إلى المشروعات المقترحة للتنفيذ ومن أهمها مشروع الربط الكهربائي، ومشروع خط الغاز الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، ومشروع خط النفط الثلاثي، والتعاون في مجال التصنيع، ومواد البناء والمعارض.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع العراق في مجالات الاهتمام المشترك لاسيما على مستوى الخبرات المتراكمة لدى مصر في مجال الإحصاء وتنفيذ قواعد البيانات من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركة مصر لريادة الأعمال، التي تساهم فيها وزارة التعاون الدولي.

وأشارت إلى أن مصر استطاعت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي خلال السنوات الماضية، والمضي قدمًا في المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات وهو ما مكنها من تحقيق نمو اقتصادي حتى أثناء جائحة كورونا، والتعامل الإيجابي مع الأزمة، وهو ما يفتح الكثير من مجالات التعاون المشترك مع العراق لاسيما على مستوى مشروعات إعادة الإعمار والاستفادة من التجربة المصرية المتنوعة.

وشددت على سعي وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مختلف شركاء التنمية، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي، منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تجمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين مع الجهات الحكومية من خلال لقاءات تفاعلية منتظمة للوقوف على الأولويات التمويلية التنموية للحكومة، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية، التي تعمل على سرد وتعظيم القصص التنموية ومشاركتها محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة .

من ناحيته قال الدكتور خالد بتال، وزير التخطيط ونائب رئيس الوزراء العراقي، إن العراق تسعى للاستفادة من التجربة المصرية في عدة مجالات من بينها مشروعات البنية التحتية والإسكان الاجتماعي والتخطيط وبناء القدرات والكهرباء، والصحة والدواء، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية بما يرفع مهارات الشباب العراقي ويؤهلهم لسوق العمل، وتدشين قواعد البيانات التي تعتبر عاملا محوريًا للخطط التنموية.

وعقدت وزارة التعاون الدولي عدة اجتماعات للتحضير لفاعليات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، حيث التقت وزيرة التعاون الدولي، سفير العراق بالقاهرة، مرتين خلال الشهور الأخيرة لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة، كما نظم قطاع التعاون العربي والأفريقي بالوزارة، اجتماعًا الأسبوع الماضي، ضم ممثلين عن 29 جهة حكومية لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المشتركة، وعلى مدار الأربعاء والخميس الماضيين عقدت اجتماعات الخبراء في بغداد للإعداد للجنة والاتفاق على الوثائق والاتفاقيات المقترح توقيعها.

جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية لتنسيق أطر التعاون الدولي مع دولة العراق.

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على أول قراراته عقب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ ساعتين و 8 دقيقة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

سيد عبدالحفيظ يمنح صفقة الأهلي الجديدة راحة سلبية من التدريبات

منذ ساعة و نصف

أزمة جديدة تواجه الأهلي بإصابة مهاجم الفريق

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يدرس الدفع بمحمد فخري في مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:56 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

03:30 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه