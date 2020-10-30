الصحة تنظم ماراثون جري بالقاهرة والإسكندرية للتوعية بخدمات مبادرة دعم صحة المرأة

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الصحة: نشر فرق تثقيف صحي لتوعية المواطنين.. وأتوبيسات تجوب شوارع القاهرة والإسكندرية لتوزيع هدايا عينية تحمل رسائل توعوية بأهداف المبادرة



الصحة: فحص 10 ملايين امرأة منذ إطلاق المبادرة في يوليو ٢٠١٩



الصحة: إنارة المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية باللون الوردي



الصحة: تسيير ١٥ مركبًا شراعيًا بالنيل تحمل شعار ١٠٠ مليون صحة ورسائل للتوعية بالمبادرة.





نظمت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، الجمعة، ماراثون جري بكل من محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك بالتزامن مع شهر أكتوبر الخاص بالتوعية العالمية بسرطان الثدي، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.



جاء ذلك بمشاركة وكلاء وزارة الصحة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وعدد من قيادات الوزارة وفريق التثقيف الصحي التابع للوزارة، بجانب ٢٠٠٠ من المواطنين الذين شاركوا من خلال إتاحة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بمبادرة ١٠٠ مليون صحة على مدار الأسبوع الماضي.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك المبادرة تأتي على رأس حزمة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يوليو عام ٢٠١٨ تحت شعار (١٠٠ مليون صحة) للنهوض بالمنظومة الصحية في مصر وتحسين الصحة العامة للمواطن المصري وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.



ولفت إلى أن الماراثون تم بالتعاون بين كل من

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وقطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظتين، كما شارك في التنظيم فريقي (سيتي ماراثون بالإسكندرية، وزمالك رانرز بالقاهرة).



وأشار إلى أنه عقب انتهاء الماراثون، قام فريق التثقيف الصحي بكل من المحافظتين بنشر التوعية والحديث مع المشاركين عن أهداف المبادرة، كما توجهت كافة السيدات المشاركات بالماراثون للفحص ضمن المبادرة داخل كل من المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، والعيادات المتنقلة التابعة للمبادرة بالقاهرة، مضيفًا أنه تم نشر التوعية بخدمات المبادرة من خلال أتوبيسات تجوب شوارع القاهرة والإسكندرية على مدار اليوم لتقديم الهدايا العينية على المواطنين تحمل شعار ١٠٠ مليون صحة بالإضافة إلى رسائل لتوعية الرجال والسيدات بأهمية الفحص والمتابعة الدورية للكشف عن الأمراض المزمنة والفحص الدوري للسيدات، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة وحصول كافة المواطنين على أفضل خدمة طبية.



وذكر أنه تم تكريم أول ثلاثة فائزين من الرجال وأول ثلاثة فائزات من السيدات وتسليمهم ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تكريم، مضيفًا أنه تم تسيير ١٥ مركبًا شراعيًا بالنيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، تحمل رسائل توعوية لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وشعار ١٠٠ مليون صحة.



وتابع أن إجمالي عدد المفحوصات بالمبادرة بلغ 10 ملايين امرأة منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو عام ٢٠١٩، مشيرًا إلى أنه تم إنارة المركز الأفريقي لخدمات صحة المرأة بمحافظة الإسكندرية باللون الوردي، وذلك أمس ضمن عدد من الفعاليات التي تنظمها الوزارة للتوعية بسرطان الثدي.



و لفت إلى أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.



وأضاف أنه يتم تقديم خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة في المراكز والوحدات الصحية نفسها التي تقدم الخدمات الطبية لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، وذلك للتسهيل على المواطنين من خلال دمج الخدمات الطبية المقدمة بالمبادرات الصحية بما يضمن الاهتمام بالصحة العامة وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري.



ولفت إلى إتاحة كافة المعلومات الخاصة بمبادرة صحة المرأة على تطبيق "صحة مصر" لتنضم تلك المبادرة إلى جميع مبادرات وأنشطة وزارة الصحة والسكان للاهتمام بالصحة العامة على التطبيق، حيث إنه جاري الربط الإلكتروني لتلك الأنشطة وتوحيد قاعدة بيانات المواطنين بما يضمن استفادة جميع أفراد الأسرة من الخدمات الطبية المقدمة بكافة المبادرات في إطار التوعية والحرص على الاهتمام بالصحة العامة.



وذكر أنه يتم العمل بالمبادرة من خلال 3593 وحدة صحية ومركز على مستوى محافظات الجمهورية، بمشاركة 4098 من الفرق الطبية، بالإضافة إلى مشاركة 112 مستشفى بالمبادرة لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتي تتطلب حالتهم إجراء فحص متقدم، مضيفًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة http:www.100millionseha.eg، بالإضافة إلي تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.