بأمر السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة لدولة العراق

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
Advertisements
تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية العراق، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية حيث كان فى إستقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتضامنًا مع شعب العراق الشقيق في أوقات المحن والأزمات.

ومن جانبهم وجه الجاني العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، معربين عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

وتأتى تلك المساعدات في إطار الجهود والمساعي المصرية في مساندة دول المنطقة وتخفيف العبء عن شعب العراق الشقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مساعدات بوابة الفجر الفجر العراق السيسي

أخبار تهمك

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة جديدة تواجه الأهلي بإصابة مهاجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

سيد عبدالحفيظ يمنح صفقة الأهلي الجديدة راحة سلبية من التدريبات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بمحمد فخري في مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

منذ أقل من ساعة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على أول قراراته عقب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى العراق

سفير العراق بالقاهرةعن المساعدات المصرية: ليس غريبًا عن مصر (فيديو)

بتوجيهات السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة لمتضررى السيول بالسودان

آخرها سيول السودان.. كيف وقفت مصر مع العرب في أزماتهم؟

بتوجيهات رئاسية.. مصر تفتح جسر جوى لإرسال مساعدات عاجلة إلى السودان

"الشويمي": أمن مصر مرتبط بأمن كافة الدول العربية على حد سواء (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:56 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه