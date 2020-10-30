بأمر السيسي.. مصر ترسل مساعدات عاجلة لدولة العراق





وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتضامنًا مع شعب العراق الشقيق في أوقات المحن والأزمات.



ومن جانبهم وجه الجاني العراقي الشكر والتقدير لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، معربين عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والأزمات، كما أكدوا أن تلك المساعدات تعكس روح المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.



وتأتى تلك المساعدات في إطار الجهود والمساعي المصرية في مساندة دول المنطقة وتخفيف العبء عن شعب العراق الشقيق.





تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة المصرية إلى جمهورية العراق، حيث أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى دولة العراق محملة بأطنان من الألبان والأدوية حيث كان فى إستقبالها عدد من المسئولين بجمهورية العراق.