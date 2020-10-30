مصرع صياد ونجله غرقا في البحر اليوسفي بالمنيا

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لقي صياد ونجله مصرعهما غرقًا، انقلب بهما قارب الصيد بمجرى البحر اليوسفي بالمنيا.





تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، اخطارا من مامور مركز شرطة سمالوط غرب، شمال المنيا، بمصرع كلا من محجوب مليثي محمد 40 سنه، صياد، ونجله ادهم، 11 سنه، طالب، مقيمان قرية منقطين بدائرة المركز، غرقا بمجري البحر اليوسفي، انقلب بهما قارب الصيد.





جاري البحث عن الجثتين، وتحرر محضر بالواقعة .

وعلى جانب اخر تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، بتصادم سيارة رقم 6915 ي ق ر ملاكي، بآخري رقم 2136 ن م ج ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي «الجيش»، أمام قرية الشيخ فضل، بدائرة المركز بسبب التخطي الخاطئ



تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة، وهم محمد حسن فرحات، 64 سنه، ونجليه، هاني، 28 سنه، ونجوي، 24 سنه، ومحمد عبدالعزيز محمد، 32 سنه، ونجله مؤمن محمد عبدالعزيز، 9 سنوات، ومصطفي عبدالعزيز حسن، 4 سنوات، وحزين محمود عبدالعزيز، 8 سنوات، ووداد احمد فرحات، 54 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة أسيوط. تم نقل المصابين إلى مستشفي التكامل بالشيخ فضل، لتلقي العلاج، وتم إعادة تسيير الحركة المرورية. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.‏

