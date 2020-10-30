الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا عن طقس الغد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "الفيسبوك" بيانا يرصد تفاصيل الحالة الجوية ليوم السبت على مدن ومحافظات الجمهورية.

وأوضح البيان أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارًا.

وأضاف أنه يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأفاد البيان أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية(السلوم -مطروح-الأسكندرية).

وأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر(حلايب-شلاتين-رأس بيناس-كاترين).

وأمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب البلاد(أسيوط-المنيا-أبوسمبل-بحيرة ناصر).

ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.

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