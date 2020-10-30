ارتفاع صادرات مصر الزراعية الى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الان

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:06 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.5 مليون طن حتى الآن وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 28 اكتوبر الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 4 مليون و532 ألف و 745 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 400 ألف 613 طن ، بالإضافة إلي تصدير 687 ألف 203 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 359 ألف و837 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألف و 828 طن، في حين احتل الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 75 ألف و 565 طن، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 36 الف و768 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السابع بإجمالي 34 ألف و951 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 الف و 761 طن، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 الف و 169 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6142 طن ، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3536 طن، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 3018 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1320 طن.

أخبار تهمك

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موسيماني يستقر على أول قراراته عقب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يدرس الدفع بمحمد فخري في مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

سيد عبدالحفيظ يمنح صفقة الأهلي الجديدة راحة سلبية من التدريبات

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة جديدة تواجه الأهلي بإصابة مهاجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:56 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه