آخرهم أحمد أحمد.. أحدث المشاهير في قائمة المصابين بـ"كورونا"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:23 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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مازال فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19" يطارد البشر في جميع أنحاء العالم، وهو ما نتج عنه إصابة عدد من المشاهير خلال الفترة الأخيرة، سواء كان رياضيين أو سياسيين بمختلف الدول.

وفي نهاية 2019 وبداية 2020، ظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أحدث قائمة بالمشاهير الذين تم إصابتهم بفيروس كورونا التاجي المستجد خلال الفترة الأخيرة:

- في 13 أكتوبر أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إصابة النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا، واليوم أكد مهاجم يوفنتوس الإيطالى، تحسن حالته الصحية والنفسية، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وإعلان سلبية المسحة الثالثة الثلاثاء الماضى.

- اليوم، أعلن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إصابته بفيروس كورونا، كتب أحمد أحمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هذا الصباح كانت نتيجة الاختبار إيجابية فيروس كورونا "كوفيد 19"، لدي أعراض خفيفة لكني بخير.. تم تحذير جميع الأشخاص الذين تمت مواجهتهم في الوقت الحالي في الحبس الانفرادي ولمدة 10 أيام على الأقل، أعتني بنفسك وبخاصتك".

- في 25 أكتوبر أعلن الأسطورة البرازيلي رونالدينيو نجم فريق برشلونة السابق، عن إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، ونشر رونالدينيو فيديو قال فيه إنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا، وإنه في حالة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض حتى الآن، مضيفًا: "سألتزم الحجر المنزلي والعزلة حتى يتم التأكد من سلبية الاختبارات".

- في 27 أكتوبر انضم جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى قائمة الرياضيين المصابين بفيروس كورونا وفقًا للإعلان من فيفا.

- كما أعلن رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما قالت السلطات الصحية فى بلغاريا، إن رئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف وثلاثة وزراء من حكومته سيدخلون عزلًا صحيًا بعد مخالطة نائب وزير أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا.

- وفي وقت سابق، أعلن السكرتير الصحفي للرئاسة البولندية بلازي سبيخالسكي، إصابة الرئيس البولندي أندريه دودا بفيروس كورونا، وكتب سبيخالسكي في تغريدة على "تويتر":"أظهر اختبار الكشف عن فيروس كورونا إصابة الرئيس أندريه دودا. نتيجة الاختبار كانت إيجابية. الرئيس بخير. نحن على اتصال دائم بالخدمات الطبية".

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