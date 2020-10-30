بعد عودة هازارد.. زيدان يستقر على هجوم ريال مدريد

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على هجوم الفريق الملكي، وذلك بعد عودة النجم البلجيكي إدين هازارد.


وعاد هازارد إلى ريال مدريد، بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها من نهاية المسابقة الماضي، وشارك مع ريال مدريد في التعادل أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن يعتمد زيدان على هازارد خلال مباريات الفريق في الفترة المقبلة، مع كل من فينيسيوس جونيور أو ماركو أسينسيو مع الدفع بكريم بنزيما في الخط الأمامي.


ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره هويسكا، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

أخبار تهمك

أزمة جديدة تواجه الأهلي بإصابة مهاجم الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على أول قراراته عقب تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موسيماني يدرس الدفع بمحمد فخري في مواجهة طلائع الجيش

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

منذ نصف ساعة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 20 ساعة

سيد عبدالحفيظ يمنح صفقة الأهلي الجديدة راحة سلبية من التدريبات

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:56 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف: 10 لقاحات لكورونا.. وحقيقة الموجة الثانية

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

الكشف عن مصير أحمد الشيخ في الأهلي

03:30 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه