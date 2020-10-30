بعد عودة هازارد.. زيدان يستقر على هجوم ريال مدريد

استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على هجوم الفريق الملكي، وذلك بعد عودة النجم البلجيكي إدين هازارد.









وعاد هازارد إلى ريال مدريد، بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها من نهاية المسابقة الماضي، وشارك مع ريال مدريد في التعادل أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.









ومن المقرر أن يعتمد زيدان على هازارد خلال مباريات الفريق في الفترة المقبلة، مع كل من فينيسيوس جونيور أو ماركو أسينسيو مع الدفع بكريم بنزيما في الخط الأمامي.









ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره هويسكا، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.



