مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بأبو تشت

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:18 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي طفل مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان بنجع القزاز بمركز أبو تشت، شمالي قنا.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور بدوي سعيد يفيد بمصرع طفل، أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان في نجع القزاز بأبو تشت.

وقال مصدر بمرفق الإسعاف، إن الحادث أسفر عن مصرع أبو الحسن محمد حسين، 7 أعوام.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بهجورة، بنجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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