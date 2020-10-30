عاجل - إصابة رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد بفيروس كورونا

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:09 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إصابة أحمد أحمد رئيس الكاف بفيروس كورونا بعد وصوله لمصر وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي.

وجاء بيان الكاف كالأتي:- 

"بعد وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء 28 أكتوبر ، أظهر السيد أحمد أحمد ، رئيس CAF ، أعراض الأنفلونزا الخفيفة ، وخضع لبروتوكول COVID-19. اليوم ، وظهرت نتائج الاختبار إيجابية.

وأضاف:" سيقوم الرئيس على الفور بعزل نفسه لمدة 14 يومًا على الأقل في فندق الإقامة الخاص به".

وتابع البيان:" تم إبلاغ جميع أولئك الذين تواصلوا مع السيد أحمد خلال الأيام السبعة الماضية - خاصة خلال رحلته إلى المغرب لحضور نهائي CAF كأس الكونفيدرالية - وطُلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.


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