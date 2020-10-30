عاجل - إصابة رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن إصابة أحمد أحمد رئيس الكاف بفيروس كورونا بعد وصوله لمصر وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي.





وجاء بيان الكاف كالأتي:-





"بعد وصوله إلى القاهرة يوم الأربعاء 28 أكتوبر ، أظهر السيد أحمد أحمد ، رئيس CAF ، أعراض الأنفلونزا الخفيفة ، وخضع لبروتوكول COVID-19. اليوم ، وظهرت نتائج الاختبار إيجابية.





وأضاف:" سيقوم الرئيس على الفور بعزل نفسه لمدة 14 يومًا على الأقل في فندق الإقامة الخاص به".





وتابع البيان:" تم إبلاغ جميع أولئك الذين تواصلوا مع السيد أحمد خلال الأيام السبعة الماضية - خاصة خلال رحلته إلى المغرب لحضور نهائي CAF كأس الكونفيدرالية - وطُلب منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة.







