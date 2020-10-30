محمد موسى يتوعد رجل أعمال بالبحر الأحمر: "مش هسيبه" (فيديو)

توعد الإعلامي محمد موسى، بعض رجال الأعمال الفاسدين، بكشف فضائحهم أمام الرأي العام لتعريتهم ونيل جزائهم.





وأضاف "موسى"، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "أعرف في البحر الأحمر مقاول "شوال زلط" مشغل الغسالة لغسيل الأموال في قطاع المقاولات وكل شغله بيتم من خلال طرق غير شرعية وكمان تلاقوه بجح ومش فاهم أنه مكشوف وكل أعماله القذرة مكشوفه وقريب جدا هو وأمثاله هيقعوا وهيلبسوا الأسوار الحديد.



