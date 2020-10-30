جدو يقود طنطا ضد انبي بالدوري

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:07 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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اعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل الفريق لمواجهة انبي ضمن منافسات الجولة الختامية من الدوري المصري الممتاز.


وشهد التشكيل قيادة محمد ناجي جدو لخط الهجوم، وعودة محمد فتحي لحراسة المرمي، وجاء تشكيل طنطا ضد انبي كالآتي:-


في حراسة المرمي: محمد فتحي.

خط الدفاع: ايهاب سمير، سليمان عبدربه، محمد حسام، احمد فهمي.

خط الوسط: محمد الشاذلي، شهاب فتحي، اسلام فؤاد.

خط الهجوم: جون افيري، محمد ناجي جدو، احمد سالم صافي.

بينما يجلي على مقاعد البدلاء كلا من :-

مصطفي الكومي "حارس مرمي"، محمود مسعود، مصطفي امين، حسام غالي، محمود منصور، محمد هشام، اسامه ايمن.

يذكر ان طنطا سيواجه انبي اليوم في تمام الثالثة عصرا، على ملعب بتروسبورت اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

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