موسيماني يفاضل بين فتحي ومحمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى أمام طلائع الجيش

يفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي أحمد فتحي ومحمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة الفريق غدًا أمام طلائع الجيش.









ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.













ويغيب علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، عن مباراة الغد أمام طلائع الجيش بسبب إصابته في العضلة الخلفية.









وتبدو فرص أحمد فتحي أعلى في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي في مباراة الغد، بعدما اعتمد عليه موسيماني في هذا المركز.









الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.



