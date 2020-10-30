موسيماني يفاضل بين فتحي ومحمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى أمام طلائع الجيش

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي أحمد فتحي ومحمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة الفريق غدًا أمام طلائع الجيش.


ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.



ويغيب علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، عن مباراة الغد أمام طلائع الجيش بسبب إصابته في العضلة الخلفية.


وتبدو فرص أحمد فتحي أعلى في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي في مباراة الغد، بعدما اعتمد عليه موسيماني في هذا المركز.


الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.

أخبار تهمك

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

موسيماني يدرس الدفع بمحمد فخري في مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ يوم

سيد عبدالحفيظ يمنح صفقة الأهلي الجديدة راحة سلبية من التدريبات

منذ 18 دقيقة

تعديل جديد من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتقدم والزمالك يتراجع.. تعرف على التصنيف العالمي للقطبين

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 7 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

08:14 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه