موسيماني يفاضل بين فتحي ومحمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى أمام طلائع الجيش

موسيماني يفاضل بين فتحي ومحمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى أمام طلائع الجيش
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:41 م
علي نبوي
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يفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين الثنائي أحمد فتحي ومحمود وحيد لقيادة الجبهة اليسرى في مباراة الفريق غدًا أمام طلائع الجيش.
ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويغيب علي معلول الظهير الأيسر للأهلي، عن مباراة الغد أمام طلائع الجيش بسبب إصابته في العضلة الخلفية.
وتبدو فرص أحمد فتحي أعلى في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي في مباراة الغد، بعدما اعتمد عليه موسيماني في هذا المركز.
الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.