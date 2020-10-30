مركز كفاءة الطاقة يُطلق حملته التوعوية عن الإنارة تحت مسمى (#وفرت_وأنورت )

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:40 م
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
الفجر السعودي
Advertisements

أطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم حملته التوعوية عن الإنارة بمسمى ( #وفرت _ وأنورت ) بهدف التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

 

وتأتي هذه الحملة امتداداً للحملات التوعوية التي بدأها المركز منذ 2014م، تحت مسمى الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة ( لتبقى ) ضمن الجهود التي يبذلها بالتعاون مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة وتنسق جهودها للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، وذلك بهدف الحد من الاستهلاك المتزايد للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك .

 

وسيقدم المركز خـلال هـذه الحملة الـتي تستمر على مدى شـهر كامل رسائل تـوعية رئيسية تشمل؛ اللمبات على الأخضر توفر حتى 75% ، إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة، كما تتضمن الحملة رسائل مصاحبة تتضمن الفرق بين اللمبات الموفرة ( ليد ) التي تدوم ثمانية أضعاف عمر اللمبات غير الموفرة، وكيف يتم التحقق من كفاءة اللمبات عند الشراء عبر التحق من بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج عن طريق تطبيق تأكد .

 

وضمن السلوكيات التي تحث الحملة على اتباعها للترشيد في الإنارة التي تستهلك نحو 10% من الطاقة الكهربائية في المبنى ؛ تركيب حساسات الحركة لإطفاء الإنارة بشكل تلقائي، كذلك توزيع مفاتيح الإنارة في الغرفة الواحدة، فضلاً عن عدم استخدام اللمبات المصدرة للحرارة والتي تزيد من أعباء أجهزة التكييف في المبنى .

 

ويستخدم المركز خلال هذه الحملة العديد من الوسائل التي درج على استخدامها في حملاته السابقة وذلك للوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، وإيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية بشكل مبسط ومباشر لأكبر فئة ممكنة، عبر الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، وأبرز الفضائيات والإذاعات وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الشهيرة على شبكة الانترنت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ يوم

موسيماني يدرس الدفع بمحمد فخري في مواجهة طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

سيد عبدالحفيظ يمنح صفقة الأهلي الجديدة راحة سلبية من التدريبات

منذ 18 دقيقة

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعديل جديد من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتقدم والزمالك يتراجع.. تعرف على التصنيف العالمي للقطبين

منذ ساعة و 20 دقيقة

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

موضوعات متعلقة

إطلاق مبادرة لتحفيز المواطنين على شراء أجهزة تكييف بأسعار مخفضة

"كفاءة الطاقة" يستأنف حملاته التوعوية في فصل الصيف بأربع رسائل رئيسية

الأردن: مشروع رفع كفاءة الطاقة بالمباني الحكومية يخفض الاستهلاك 75 %

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 ص

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

11:59 ص

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

08:14 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

12:55 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه