أزمة جديدة تواجه الأهلي بإصابة مهاجم الفريق
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:37 م
علي نبوي ومحمد الصو
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يعاني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام عضلة السمانة رغم مشاركته في مران الفريق الأحمر الجماعي بالأمس لأول مرة منذ عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية عقب مواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعلى الرغم من مشاركة مروان محسن في مران الأهلي الجماعي بالأمس بشكل خفيف إلا أن اللاعب لا يزال يعاني من آلام في عضلة السمانة.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.
الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.