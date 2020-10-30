أزمة جديدة تواجه الأهلي بإصابة مهاجم الفريق

يعاني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام عضلة السمانة رغم مشاركته في مران الفريق الأحمر الجماعي بالأمس لأول مرة منذ عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية عقب مواجهة الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وعلى الرغم من مشاركة مروان محسن في مران الأهلي الجماعي بالأمس بشكل خفيف إلا أن اللاعب لا يزال يعاني من آلام في عضلة السمانة.









ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد السبت على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.









الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي، والثانية والأربعين في تاريخه.