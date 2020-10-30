سيد عبدالحفيظ يمنح صفقة الأهلي الجديدة راحة سلبية من التدريبات

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح صفقة النادي الجديدة، راحة سلبية من التدريبات الجماعية، قبل الانضمام بصفة رسمية.









وأعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في وقت سابق عن التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.









وأبلغ عبدالحفيظ، مهاجم الفريق الجديد بالحصول على راحة سلبية من الغد السبت، لمدة 24 ساعة قبل انتظامه في التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.









ويأتي قرار مدير الكرة، حيث يخوض اللاعب آخر مبارياته مع فريقه اليوم أمام بيراميدز سبورت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري.









ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء غدٍ السبت على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة ذاتها من المسابقة المحلية.