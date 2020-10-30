طارق العريان يعرب عن سعادته بالتعاون مع عمرو يوسف وصبا مبارك في "الجانب الآخر"

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يحرص المخرج طارق العريان التفاعل الدائم مع جمهوره ومحبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.



وأعرب طارق العريان عن سعادته بالتعاون مع الفنان عمرو يوسف والفنانة صبا مبارك من خلال مشاركتهما فى فيلم "الجانب الآخر".



ونشر طارق البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب : فخور بمشاركة آخر أعمالي معكم جميعاً ، الجانب الآخر يعرض الآن على شاهد.



وردت صبا مبارك عليه من خلال خاصية التعليقات وكتبت : شكراً لك ، فيلم الجانب الآخر إخراج طارق العريان وتأليف تامر إبراهيم.



والجدير ذكره أن عمرو يوسف تعاون سابقاً مع صبا مبارك في أكتر من عمل منهم مسلسل "طايع".