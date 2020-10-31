اليوم.. "مصر للطيران" تسير 61 رحلة دولية تقل 6500 راكب إلى دول مختلفة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 05:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري، تسيير رحلاتها إلى 61 وجهة دولية اليوم السبت، وتقل على متنهم ما يقرب من 6500 راكب، مع الالتزام  بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سوف تسير رحلاتها اليوم، بمعدل رحلة واحدة إلي كل من: الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، الدمام، تونس،لاجوس، ابوجا، أبوظبي، لندن، نيويورك، باريس، مدريد، إسطنبول، جينيف، بروكسل، أمستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، موسكو، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، تونس، أثينا ، والبحرين و15 رحلة داخلية إلى كل من: شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان  و 3 رحلات شحن جوي.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن "الكاونترات" والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة، لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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