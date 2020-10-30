خطيب الجمعة ببني سويف: دولة الشرع الصحيح تقود إلى حضارة عظيمة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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قال الشيخ أحمد عبد العال، إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بمدينة بني سويف، إن ديننا حثنا بأن نصبر على الأذى وأن ذلك هو الأفضل، وعلمنا ذلك خلال سنته الشريفة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأكد "عبدالعال"، على أن الدين الإسلامي يدعو للعمل والعلم والتفكر والتقدم، وذلك عكس ما تدعو إليه جماعات الشر والتطرف والتقوقع ومحاربة الحضارة الإنسانية، قائلا: "دولة الشرع ذات الفهم الصحيح تقود إلى حضارة عظيمة، ودولة الشرع ذات الفهم الخاطئ تقود إلى الهدم والتخلف عن سائر الأمم".

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة، اليوم، والتي جاء موضوعها الخطبة عن المولد النبوي الشريف تحت عنوان "النبي القدوة صلي الله عليه وسلم معلما ومربيًا"وبحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعميد وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف.

وأكد خطيب الجمعة، على أن النبي صلي الله عليه وسلم كان خير الناس للناس، وهو يمثل الفطرة المستقيمة التي خلق الله عليها الإنسان الذي يتمتع بالأخلاق الحميدة في كل ضروب ومناحي الحياة، حيث كان النبي صلي الله عليه وسلم المعلم الرفيق صاحب الرسالة السامية، فكان خلقه القران، وقد بعثه الله رحمة للعالمين. 

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