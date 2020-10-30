أحمد الشامي يحتفل بالذكرى الخامسة لزواجه

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل الفنان أحمد الشامي بعيد زواجه الخامس الذي يحل اليوم الثلاثين من شهر أكتوبر.

ونشر الشامي صورة تجمعه بزوجته وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق علي الصورة وكتب : ذكري ثانوية خامسة سعيدة يا حبيبتي.

ويشارك أحمد الشامي في مسلسل اسود فاتح الذي تدور أحداثه فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق والإثارة حول فتاة تتعرض لعديد من الأزمات فى حياتها.

مسلسل "أسود فاتح" "تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.

يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل

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