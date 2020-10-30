عقب أدائه صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يهنئ الأهالي بالمولد النبوي الشريف

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هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، ابناء المحافظة والشعب والمصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



جاء ذلك خلال لقائه بعض المواطنين عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبدالعزيز العزيز، وفي حضور، كل من: بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعميد وليد البيلي رئيس مدينة بني سويف.



معربًا عن تمنياته القلبية ورجائه المولى عز وجل بأن تكون هذه المناسبة العطرة فاتحة خير على بلدنا مصر الغالية وإلى مزيد من التقدم والرخاء والاستقرار والأمن والأمان، وإلى مزيد من الاصطفاف خلف قيادتنا السياسية ومؤسساتنا الوطنية في معاركنا الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والقضاء على الإرهاب، ومواجهة كل التحديات والأزمات.

