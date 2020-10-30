أبو ليلة يعلن عن موعد عرض مهرجان "هوريو جايز"

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يحرص مطرب المهرجانات الشعبية أبو ليلة على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.




ونشر أبو ليلة صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 




وظهر أبو ليلة بالصورة برفقة حمو بيكا وأعلن عن موعد عرض مهرجان "هوريو جايز" قائلاً :"الأسبوع الجاي هوريو جايز".



يذكر أن أبو ليلة، أعلن مؤخراً عن عمل غنائي جديد يجمعه بالمطرب حمادة الليثي. 




ونشر صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقًا عليها: "انتظروا تراك "(مستر كوغ فو) ، أبو ليلة وحمادة الليثي ، هتسمعوا حاجة غريبة".

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