مصرع شخصين غرقا في المياه بالمنيا

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لقى شخصين مصرعهما اثر سقوطهما فى مياه البحر اليوسفى بسمالوط وقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمانهما.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط يفيد تلقيه بلاغا بسقوط شخصين فى مياه البحر الوسيفى بسمالوط وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وقد أفادت التحريات الأولية مصرع كلا من "م.م"42 سنه وا.م 11 سنه وذلك إثر سقوطها فى المياه بالبحر اليوسفى بإحدى القرى التابعة لمجلس قروى منقطين



أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتحرر عنها المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيق

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