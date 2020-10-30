ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مدرسة خاصة بالإسكندرية

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أمرت النيابة العامة في الإسكندرية، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب، اليوم الجمعة، داخل مدرسة هلالية لغات الخاصة وذلك دون حدوث إصابات، كما أمرتب بسؤال العاملين بالمدرسة وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



كان اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمدرسة خاصة بالطريق الدائري بمنطقة أبيس العاشرة دائرة قسم شرطة محرم بك.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 9 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق.



وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالطابق السادس بالمدرسة المشار إليها، والذي يستخدم كمسرح بسبب حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى احتراقه دون أي إصابات، وُحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة للتحقيق.