الكشف عن موقف صلاح من المشاركة مع ليفربول أمام وست هام

تعرض اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول لإصابة خفيفة فى القدم بعد مباراة فريقه أمام ميتلانيد الدنماركي بدوري أبطال أوروبا.









وخاض اللاعب الدولي المصري تدريبات فريقه الجماعية كاملة قبل مواجهة وست هام يونايتد بالجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".









ومن المقرر أن يكون صلاح جاهزا لمواجهة وست هام يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز علي ملعب انفيلد الدولي.









وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة.