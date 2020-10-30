التضامن تكشف تفاصيل إطلاق مبادرتي "شتاء دافىء وأنا واليتيم" (فيديو)

قالت مها علي الحفناوي، وكيل وزارة التضامن بالإسماعيلية، إن وزيرة التضامن زارت المحافظة بالامس واطلقت مبادرتي "شتاء دافىء" و"أنا واليتيم"، موضحة انهم يستهدفون توزيع 10 آلاف بطانية للأسر الأكثر احتياجا داخل المحافظة ضمن مبادرة "شتاء دافىء".





وأشارت "مها"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مبادرة "أنا واليتيم" تستهدف تقديم الدعم المادي لنحو 10 آلاف أسرة تربي أيتام، لافتة إلى أن وزيرة التضامن وجهت بضرورة الاهتمام بمستوى التعليم للسيدات في محافظة الإسماعيلية.





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خطوات الاستعلام عن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

- يقوم المواطن بالدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).

- كتابة الرقم القومي الخاص بالشخص المستفيد بشكل صحيح.

- ملئ جميع البيانات المطلوبة، بالإضافة لرقم التكافل الخاص به.

- ثم بعد ذلك يجب الضغط على كلمة الاستعلام.

- سوف يظهر لك إذا تم اختيارك لصرف المعاش أم لا.



