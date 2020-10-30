التضامن تكشف تفاصيل إطلاق مبادرتي "شتاء دافىء وأنا واليتيم" (فيديو)

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت مها علي الحفناوي، وكيل وزارة التضامن بالإسماعيلية، إن وزيرة التضامن زارت المحافظة بالامس واطلقت مبادرتي "شتاء دافىء" و"أنا واليتيم"، موضحة انهم يستهدفون توزيع 10 آلاف بطانية للأسر الأكثر احتياجا داخل المحافظة ضمن مبادرة "شتاء دافىء". 

وأشارت "مها"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مبادرة "أنا واليتيم" تستهدف تقديم الدعم المادي لنحو 10 آلاف أسرة تربي أيتام، لافتة إلى أن وزيرة التضامن وجهت بضرورة الاهتمام بمستوى التعليم للسيدات في محافظة الإسماعيلية.

إقرأ أيضا..
خطوات الاستعلام عن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة
- يقوم المواطن بالدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).
- كتابة الرقم القومي الخاص بالشخص المستفيد بشكل صحيح.
- ملئ جميع البيانات المطلوبة، بالإضافة لرقم التكافل الخاص به.
- ثم بعد ذلك يجب الضغط على كلمة الاستعلام.
- سوف يظهر لك إذا تم اختيارك لصرف المعاش أم لا.

الجدير بالذكر أن في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في ازمات اقتصادية لبعض المواطنين، فتزداد عملية التسائلات عن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ويتم ذلك من خلال موقع وزارة التضامن بالرقم القومي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادرات بوابة الفجر الفجر التضامن أخبار مصر

أخبار تهمك

تعديل جديد من موسيماني في تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتقدم والزمالك يتراجع.. تعرف على التصنيف العالمي للقطبين

منذ ساعة

الكاف يستقر على حكم نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ يومين

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ يوم

موسيماني يدرس الدفع بمحمد فخري في مواجهة طلائع الجيش

منذ ساعة و نصف

الأهلي يطالب موسيماني بحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعتين

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ يوم

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن

الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة ٢٠٢٠ بالرقم القومي عبر رابط study.edaegypt.org وزارة التضامن الاجتماعي Inquire now

(فيزا تكافل وكرامة) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

رابط موقع تكافل وكرامة بالرقم القومي moss.gov.egar.. اعرف خطوات الاستعلام والشكاوى

اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة أغسطس 2020.. https:tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام برنامج تكافل وكرامة

أسماء المستفيدين من تكافل وكرامة | كيفية الاستعلام عن الأسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:59 ص

صاحب الرئات الثلاث.. عرض إيطالي لنجم الأهلي

صفقة مدوية.. القاطرة الإفريقية على رادار الأهلي

10:00 ص

موسيماني يدرس الدفع بمحمد فخري في مواجهة طلائع الجيش

01:00 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

08:13 م

رد مفاجئ من فرجاني ساسي على مفاوضات الزمالك لتجديد عقده

08:14 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه