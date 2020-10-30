الناتج المحلي لمنطقة اليورو يقفز بأكثر من المتوقع في الربع الثالث

أظهرت بيانات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو انتعش على نحو أقوى بكثير من المتوقع في الربع الثالث بعد تراجع ناجم عن الجائحة في الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بفضل قفزة في الأساس في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.





لكن بحسب تقديرات يوروستات واصلت أسعار المستهلكين الانخفاض في أكتوبر تشرين الأول مثلما كان متوقعا، مدفوعة بتهاوي أسعار الطاقة على الرغم من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ.





وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع 12.7 % على أساس فصلي في الفترة بين يوليو وسبتمبر بعد انكماش 11.8 % في الأشهر الثلاثة السابقة.





لكن على أساس سنوي، ما زال الإنتاج الاقتصادي لمنطقة اليورو منخفضا 4.3 %، على الرغم من أنه سجل تحسنا مقارنة مع انكماش سنوي 14.8 % في الأشهر الثلاثة السابقة.





وانخفضت أسعار المستهلكين في أكتوبر 0.3 % على أساس سنوي، مثلما توقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر، بعد زيادة 0.2 % على أساس شهري.



